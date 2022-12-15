الرقابة الإدارية تنظم احتفالية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - تنظم هيئة الرقابة الإدارية احتفالية بمقرها لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

تأتي الاحتفالية والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها في الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلي قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ كافة الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته، باشتراك كافـــة فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وعلي هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة .