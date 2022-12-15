الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - تنظم هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.





تأتى الاحتفالية والتى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلى قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا لرؤية مصر 2030. وعلى هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتين تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.

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