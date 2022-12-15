خدمة طبية لأكثر من مليون مواطن.. معهد الكلى يجرى 44 عملية زراعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ مليون و83 ألف مواطن، من خلال المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، التابع لهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحةوالسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد قدمت خدماتها لنحو 552 ألفا و222 مواطنا، فيما تردد على قسم الاستقبال 190 ألف مواطن، بينما جرى تقديم الخدمات الطبية بالرعاية (المركزة والمتوسطة) لـ 538 حالة.

وتابع أن المعهد، أجرى 44 عملية جراحية لزراعة الكلى، بنسب نجاح تضاهى النسب العالمية، تتراوح نسبتها بين 75% الى 80%، مشيرا إلى إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، وأن الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية لحين تحسن حالتهم الصحية، بالإضافة إلى إجراء 1639 عملية جراحية أخرى.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 377 ألفا و41 جلسة غسيل كلى صناعى، كما استقبل قسم المعامل الطبية 159 ألفا و355 مواطنا، وقدم قسم الأشعة 150 ألف خدمة، تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذرى، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية، الإيكو، الموجات فوق الصوتية).

وبدوره قال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه جرى استحداث عددا من الأجهزة الطبية للإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المعهد يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرضى المترديين على المعهد، وذلك بهدف الحفاظ على مكتساب الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد صلاح الدين زكى، مدير المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، إن المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية، حيث جرى تدريبهم على عدة مجالات متخصصة ومنها (سياسات التحول الرقمى، حقوق المرضى، مكافحة العدوى، وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد فى مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.