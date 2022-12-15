الرئيس السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع، وزير الدفاع الأمريكي، السيد أوستن لويد، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة السيد الرئيس لمقر وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود السيد الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الامن والاستقرار والتهدئة فى ليس فقط فى الشرق الاوسط وافريقيا بل علي المستوى العالمى، وتجاه مختلف القضايا والازمات الدولية، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى ارساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تعول عليه وتدعم قدراته.

ومن جانبه اكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري، وكذلك على الصعيد الامنى خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة والعالم، وفى هذا السياق تم التوافق خلال اللقاء على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.