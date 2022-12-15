ارتفاع حرارة وشبورة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، ارتفاعا طفيفا فى الحرارة، اليوم الخميس، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة صباحا، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوبى سيناء والصعيد، مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.





الهيئة قالت إن اليوم يشهد شبورة صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.



وعن درجات الحرارة اليوم الخميس، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17. الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13. مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13. سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11. قنا العظمى 26 درجة والصغرى 12. أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13.

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