لقاءات الرئيس السيسى بالولايات المتحدة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان الرئيس: تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن.. وموقفنا ثابت من "سد النهضة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية ـ الأمريكية، معربا عن تقدير مصر الدور الذى يقوم به مجلس النواب الأمريكى فى تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة فى مختلف مجالات التعاون، فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء فى تصريحات للرئيس خلال مشاركته بمقر إقامته بواشنطن، أمس، فى إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن قيادات الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى أعربوا، من جانبهم، عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، كما أعربوا عن التقدير لدور مصر المحورى، كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الإفريقية. وتناولت المناقشات مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت الذى يستهدف صون أمنها المائى، من خلال إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر، وقد عبر الحضور، من أعضاء مجلس النواب الأمريكى، عن تفهمهم التام شواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التى تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وفى إطار مشاركته فى القمة الأمريكية الإفريقية المنعقدة بواشنطن على مدى 3 أيام، أجرى الرئيس السيسى لقاء مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بمركز القمة، كما شارك فى الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكى ـ الإفريقى. وشارك الرئيس فى مأدبة العشاء التى أقامها الرئيس الأمريكى جو بايدن بالبيت الأبيض، على شرف القادة الأفارقة المشاركين بالقمة.

وصرح السفير بسام راضى بأن كلمة الرئيس السيسى المقرر أن يلقيها اليوم الخميس، أمام قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، وما لذلك من نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، ومواجهة التغير المناخى.

وتحت عنوان جدول أعمال مكثف للرئيس فى واشنطن..السيسى يلتقى بلينكن.. ويشارك فى منتدى الأعمال الأمريكى ــ الإفريقى ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل الرئيس أمس فى مقر إقامته بواشنطن، أعضاء تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء تجمع أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكى ثمنوا من جانبهم عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدين الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذا فى الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة فى المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الدينى، وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، مؤكدين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام، ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط.

وفى إطار مشاركته فى قمة القادة الأمريكية الإفريقية المنعقدة بواشنطن على مدى ثلاثة أيام، أجرى الرئيس السيسى، لقاء مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بمركز القمة، كما شارك فى الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكى ــ الإفريقى داخل القمة.

كما شارك الرئيس فى مأدبة العشاء التى أقامها الرئيس الأمريكى جو بايدن بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين فى القمة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى سيؤكد فى كلمته، التى من المقرر أن يلقيها اليوم، أمام قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا المنعقدة حاليا فى واشنطن، على إطار الإستراتيجية المصرية التى تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وتحت عنوان لليوم الثانى.. الجالية المصرية تنظم وقفات للترحيب بالرئيس ، ذكرى واصل أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة لليوم الثانى على التوالى وقفاتهم الترحيبية بالرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى القمة الأمريكية ــ الإفريقية، وذلك أمام مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأمام مركز انعقاد القمة.

وتحت عنوان توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكرى.. مدبولى: نمتلك إمكانات لاستيعاب التكنولوجيا لتوفير اللقاحات والتصدير أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - 19 لجميع المواطنين منذ ظهورها فى عدد من دول العالم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بهذا الشأن، وأشار إلى أن مصر تعاملت مع ملف تصنيع اللقاحات بفكر استراتيجى قومى، كما حرصت على الاستثمار فى البنية التحتية الطبية والتصنيعية بقدرات هائلة على مدار السنوات الماضية وأصبح لدينا إمكانات عالية لاستيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات من أجل ضمان تأمين توافر مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين، وكذا تصديرها لدول المنطقة والقارة الإفريقية.

جاء ذلك متابعة د. مدبولى أعمال تنفيذ مشروعى مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى وشركة « بى آى إل ميدل إيست أند أفريكا لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بمدينة الاسماعيلية والتى تتم من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات عالمية متعددة.

وتحت عنوان ترحيب برلمانى بمشاركة السيسى فى القمة الأمريكية – الأفريقية ، ذكرت صحيفة الأخبار أن نواب البرلمان أكدوا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأمريكية - الأفريقية، جاءت انعكاسا لدور مصر المحورى فى أفريقيا والعالم، وما حققه من إنجازات على أرض الواقع، جعل مصر داخل اهتمام دول العالم، وأشار عدد من النواب إلى أن حضور الرئيس فى القمة يأتى فى ظل الاهتمام المصرى بمستقبل دول أفريقيا.

وأكد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد أن القمة الأمريكية - الأفريقية التى تستضيفها واشنطن، تأتى فى توقيت دقيق للغاية، ويواجه العالم مجموعة من التحديات فى ظل الأزمات العالمية المتتالية وأشار إلى أن القمة ستناقش عدد من الملفات، أهمها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى للقارة السمراء، والتحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمى، فضلا عن ملفات الاستثمار، والديمقراطية والحوكمة، وأزمات التغير المناخى والصحة والأمن وتبادل الخبرات العلمية بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافى من جائحة كورونا.

وتحت عنوان الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا ميدانيا لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد بيانا عمليا، للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة، مشيرا إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الاستمرار فى بذل الجهد والاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.