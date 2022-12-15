أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 15 ديمسبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تطلق وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بمحافظة الدقهلية، سابع محطات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالى، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتى "التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتنمية المحلية، ووحدة تصدوا معنا "، بـ16 محافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

القاهرة

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، "ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة لقطاع الصناعات الهندسية"، والتى تتيح الفرصة للتشبيك بين المصانع الهندسية مع أكثر من 25 من مقدمى الخدمات المختلفة وتشمل خدمات تقنية، ولوجيستية، وتسويقية، وخدمات الفحص والجودة، وخدمات تمويلية، وغيرها.

تونس

تختتم أعمال اللجنة القطاعية التونسية الجزائرية المشتركة فى مجال العمل والعلاقات المهنية، والتى كانت متوقفة لأكثر من 5 سنوات.

الإسكندرية

ينظم "مركز المخطوطات" بـ مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان "تعليم العربية لأبنائها: معوقات ومعالجات" ، وذلك احتفالاً باليوم العالمى للغة العربية.

القاهرة

ينظم جاليرى لمسات للفنون التشكيلية بالقاهرة، معرضا فنيا بعنوان "قوة المرأة" بمشاركة عشرات من الفنانين التشكيليين ويستمر حتى 22 ديسمبر الجارى.

القاهرة

يقيم مركز إبداع بيت السحيمى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفلاً غنائيًا لفرقة "فويس باند" بقيادة الفنان إسلام جاد، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغانى المصرية، لكبار رموز التأليف والتلحين فى مصر، وبمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة من الأطفال والشباب.