الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم التقلبات خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس خريفى معتدل نهارًا، لافتة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن الليل يبقى الطقس فيه مائلا للبرودة فى أوله، باردًا فى آخره.

وأضافت الأرصاد: "لاتزال فترة الاستقرار فى الأحوال الجوية ممتدة الى بداية الأسبوع المقبل، وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة السائدة خلال ساعات الصباح طوال الفترة المقبلة، وخصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية".