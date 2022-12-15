طقس الخميس.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للبرودة فى أول الليل، باردا فى آخره على الأنحاء كافة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنها 24 15

دمنهور 24 15

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 15

دمياط 24 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 14

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

شلاتين 27 19

الإسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 24 14

وادى النطرون 25 15

مطروح 25 13

السلوم 24 11

سيوة 22 10

العريش 23 14

رفح 23 15

الطور 24 14

كاترين 18 05

رأس سدر 25 13

نخل 22 06

طابا 22 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 26 13

أسوان 28 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20