الإفتاء تكشف عن حكم المزاح وقول النكات

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التوال الاجتماعى فيسبوك: "المزاح بالقول والفعل جائز شرعًا؛ بشرطين: أحدهما: خلو الممازحة عمَّا لا يُباح شرعًا، والثانى: عدم المداومة عليها والإفراط فيها"

وأضافت دار الإفتاء: "وهذا؛ لما ثبت أنَّ النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، كان يمزح مع أولاده وأزواجه وأصحابه، ويداعبهم؛ فقالوا: له إنَّك تداعبنا، فقال لهم: "إنِّى لا أقول إلا حقًّا".

وتابعت: "وقد صرَّح العلماءُ بأنَّ المزاح بالقول والفعل من جملة المستحبَّات بشرطين، أحدهما: خُلو الممازحة عن الكذب الصريح والسُباب، والاستهزاء، والسخرية ونحو ذلك مما نهى الشرع عنه.. والثانى: عدم المداومة عليه والإفراط فيه حتى لا يؤدِّى المزاح إلى سقوط هيبة الممازح، ووقاره من نفوس الناس".

واختتمت الإفتاء: "وأما ما ورد من أحاديث يوهم ظاهرها تحريم المزاح بالقول أو الفعل؛ كقوله صلوات الله عليه: "لا تمارِ أخاك، ولا تمازحه، ولا تَعِدْهُ موعدًا فتُخلفه"، فمحمول على المزاح الذى يحصل بسببه نقص فى الدين".