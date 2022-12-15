انقطاع المياه عن 6 مناطق بـ مصر الجديدة لمدة 12 ساعة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيانٍ لها، إنه نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية، سيتم انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة، وهى "ميدان روكسى ومتفرعاته – شارع الميرغنى ومتفرعاته – إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية"، وضعفها بمناطق "ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته"، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء.

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه سيكون اعتبارًا من الساعة الـ 10 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ 10 مساء اليوم لمدة 12 ساعة متواصلة.

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.