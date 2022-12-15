عاجل.. السيسى: حريصون على دعم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن وزير الدفاع الأمريكى عبَّر عن تشرفه بزيارة الرئيس إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مؤكدًا على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة ليس فقط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بل على المستوى العالمى، وتجاه مختلف القضايا والأزمات الدولية؛ امتدادًا لدور مصر التاريخى السباق فى إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك فى المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تعوُّل عليه وتدعم قدراته.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فيما يتعلق بالشق العسكرى، وكذلك على الصعيد الأمنى، وخصوصا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة والعالم.
وفى هذا السياق تم التوافق خلال اللقاء، على الاستمرار فى تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
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