وزير الدفاع الأمريكى يشيد بروح القيادة شديدة الاتزان للرئيس السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 03:30 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع، وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الامن والاستقرار والتهدئة فى الشرق الأوسط وتجاه مختلف القضايا والازمات بالمنطقة، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى ارساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تدعم استمراره.