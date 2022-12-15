جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع الأمريكى أكد على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة فى الشرق الأوسط وتجاه مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة. ولفت الوزير الأمريكى إلى أن جهود الرئيس السيسى تأتى؛ امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى ارساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك فى المنطقة، وهو الدور المهم جدا للولايات المتحدة، والتى تدعم استمراره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى: نقدر جهود السيسى فى تحقيق الأمن بالشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.