الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: القارة الأفريقية تحتاج لمشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:26 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في واشنطن مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على أن القارة الأفريقية تحتاج الى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود التي تستهدفها، وليكن ذلك من خلال مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الاساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة.