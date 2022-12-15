عاجل.. السيسى يلتقى مع وزير الدفاع الأمريكى

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، بمقر البنتاجون فى واشنطن.



جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، بمقر البنتاجون فى واشنطن. صرح بذلك، السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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