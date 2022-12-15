عاجل.. السيسى لـ بلينكن: إفريقيا تحتاج إلى بنية أساسية لنجاح جهود التنمية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا جاء خلال استقبال الرئيس فى واشنطن، لـ أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية الأمريكى رحب بزيارة الرئيس إلى واشنطن، والتى تأتى فى إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو بناء وإيجابى، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أُطُر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة فى السعى نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإفريقية فى ضوء القمة الأمريكية الإفريقية الحالية، حيث شدد الرئيس على أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التى تستهدف الدول الإفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية فى القارة.

وتم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا قضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد الرئيس بتمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولى ذات الصلة، ومن ثمَّ ضرورة إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائى لمصر، وعدم المساس بتدفق المياه فى نهر النيل الذى قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكى دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف، ويراعى الأهمية البالغة التى تمثلها مياه النيل لمصر.

وقد عبر الجانبان عن الحرص المتبادل لتدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما، والتى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا السياسية، والأمنية ذات الاهتمام المشترك.