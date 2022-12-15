ماكرون: منتخب فرنسا سيفوز بكأس العالم بفضل خبرة ديشامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - أعرب إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عن فرخه بمنتخب الديوك بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم على حساب المغرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وقال إيمانويل ماكرون في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو": "نحن فخورون جداً بما حقق منتخب فرنسا في كأس العالم 2022".

وأضاف إيمانويل ماكرون: "المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً في المباراة والبطولة بشكل عام". أوضح: "مع خبرة ديدييه ديشامب سنفوز بكأس العالم الحالي بعد بلوغ نهائي المونديال أمام الأرجنتين".

وعلق ماكرون على مستوى مهاجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو قائلاً: "اللاعب قدم مستوى رائعا في البطولة".

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن يوسف النصيري كان له ثلاث لمسات فقط ضد فرنسا، أقل عدد على الإطلاق (منذ 1966) من أي لاعب يلعب 45 دقيقة في مباراة كأس العالم

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو بسهولة.

وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلسي، ليسجل الهدف بسهولة.

وغادر رومان سايس مدافع منتخب المغرب ملعب المباراة في الدقيقة 21 بسبب الإصابة.. وحل بدلا منه سليم أملاح لاعب الوسط.

وحاول المنتخب المغربي بأكثر من هجمة عبر تسديدة سليم أملاح وحكيم زياش، بينما سدد أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا كرة ارتطمت بالقائم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل منتخب المغرب ضد فرنسا كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو/ خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، أشرف داري، نصير مزراوي/ خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش/ خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال.

في ما جاء تشكيل منتخب فرنسا ضد المغرب كالأتي: حراسة المرمى: هوجو لوريس/خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز/ خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان/ خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

فرنسا ضد المغرب

بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.

في المقابل، يلعب المنتخب المغربي مع نظيره كرواتيا يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، املا في حصد المركز الثالث.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.

بينما بدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك 2/1، وخسر من تونس 1/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على بولندا بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2/1