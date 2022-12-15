موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا فى نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - يلتقى منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر ويختتم مطلع الأسبوع المقبل بعد تأهل الديوك على حساب المغرب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "البيت" في نصف نهائي المونديال.

وتأهل التانجو على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره فرنسا في المباراة التي ستقام في الخامسة مساء الأحد القادم على ملعب "لوسيل".القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

ومن المقرر أن تذاع مباراة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين وفرنسا على قنواتbeIN Sports HD، و Alkass One HD.

وبدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك 2/1، وخسر من تونس 1/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على بولندا بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2/1.

ونجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، الطامح للتأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح فى عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1

أما منتخب كرواتيا، فقد نجح فى عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 قبل أن يتلقى هزيمة أمام الأرجنتين.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.