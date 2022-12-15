ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد مباريات الدور نصف النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - يتصدر كيليان مبابي، جناح منتخب فرنسا، قائمة هدافي كأس العالم 2022، بالتساوي مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بعد انتهاء مباريات الدور نصف النهائي.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022

يملك كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا 5 أهداف على رأس قائمة هدافي كأس العالم 2022، بالتساوى مع ليونيل ميسي نجم الأرجنتين.

وقدم كيليان مبابي أداءً مميزًا مع منتخب فرنسا أمام المغرب اليوم، رغم عدم إحراز أي هدف في المباراة التي انتهت بثنائية لصالح الديوك.

فيما أحرز ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الهدف الثاني للتانجو أمام كرواتيا في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، وإنتهت بفوز الأول 3-0، ليتساوي مع مبابي في قائمة هدافي كأس العالم 2022.

وتألق ميسي بشكل لافت في مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، وسجل هدفًا وصنع الهدف الثالث الرائع الذي سجله جوليان ألفاريز مهاجم مان سيتي داخل شباك الكروات.

قائمة هدافي كأس العالم 2022

وإليكم قائمة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 كالآتي:

كيليان مبابي – فرنسا – 5 أهداف.

ليونيل ميسي – الأرجنتين – 5 أهداف.

أوليفيه جيرو – فرنسا – 4 أهداف.

جوليان ألفاريز – الأرجنتين – 4 أهداف.