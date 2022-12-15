منسق حياة كريمة بالشرقية يروى تفاصيل جلسات الحوار المجتمعى بأولاد صقر

جدة - نرمين السيد - كشف أحمد الفضالى، منسق حياة كريمة بالشرقية، تفاصيل جلسات الحوار المجتمعى المقامة فى أولاد صقر، قائلا: "إن مركز أولاد صقر هو أحد المراكز المهمة جدا فى محافظة الشرقية، تبلغ مساحته 257،719 كم مربع، يحده من الشمال محافظة الدقهلية، ومن الجنوب مركز فاقوس شرقية، ومن الشرق مركز الحسينية شرقية، والغرب مركز كفر صقر".





وأضاف الفضالى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المبادرة" المذاع عبر فضائية extra news، أن عدد سكان المركز يزيد على 264 ألف نسمة، يشمل 6 وحدات محلية، بالإضافة إلى المدينة، عدد القرى التابعة داخل المركز 18 قرية، بـ 228 تابعا، لافتا إلى أن كل وحدة محلية تتضمن عددا من القرى.

وأكد أن الرئيس السيسى وضع هدف من خلال المشروع القومى "حياة كريمة" وهى تطوير الريف المصرى، وبالتالى كان لا بد من الوصول إليهم فى كل شبر وكل نجع وفى كل تابع وكل قرية فى المحافظات، وبالتالى تم التوجه من خلال الحوار المجتمعى فى قصاصين أزهار الوحدة المحلية داخل مركز أولاد صقر، لافتا إلى أن عدد الحضور تخطى الـ 3 آلاف.

وأشار إلى أن أبرز ما جاء فى الملتقى، هو معرفة ما يحتاجه المواطنون، من حيث الخدمات التى تنقصه، حيث ينقص الريف الكثير من الخدمات مقارنة بالمدينة.