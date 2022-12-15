وأضاف الفضالى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المبادرة" المذاع عبر فضائية extra news، أن عدد سكان المركز يزيد على 264 ألف نسمة، يشمل 6 وحدات محلية، بالإضافة إلى المدينة، عدد القرى التابعة داخل المركز 18 قرية، بـ 228 تابعا، لافتا إلى أن كل وحدة محلية تتضمن عددا من القرى.
وأكد أن الرئيس السيسى وضع هدف من خلال المشروع القومى "حياة كريمة" وهى تطوير الريف المصرى، وبالتالى كان لا بد من الوصول إليهم فى كل شبر وكل نجع وفى كل تابع وكل قرية فى المحافظات، وبالتالى تم التوجه من خلال الحوار المجتمعى فى قصاصين أزهار الوحدة المحلية داخل مركز أولاد صقر، لافتا إلى أن عدد الحضور تخطى الـ 3 آلاف.
وأشار إلى أن أبرز ما جاء فى الملتقى، هو معرفة ما يحتاجه المواطنون، من حيث الخدمات التى تنقصه، حيث ينقص الريف الكثير من الخدمات مقارنة بالمدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منسق حياة كريمة بالشرقية يروى تفاصيل جلسات الحوار المجتمعى بأولاد صقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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