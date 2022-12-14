فرنسا تتأهل لنهائي كأس العالم والمغرب ينافس على برونزية المونديال.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:26 مساءً - تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، من كرة أمام المرمى ليسددها اللاعب ثيو هيرنانديز في شباك الحارس ياسين بونو بسهولة.

وفي الدقيقة 79 سجل البديل كولو مواني الهدف الثاني من خطأ دفاعي لمنتخب أسود الأطلسي، ليسجل الهدف بسهولة.

وغادر رومان سايس مدافع منتخب المغرب ملعب المباراة في الدقيقة 21 بسبب الإصابة، وحل بدلا منه سليم أملاح لاعب الوسط.

وحاول المنتخب المغربي بأكثر من هجمة عبر تسديدة سليم أملاح وحكيم زياش، بينما سدد أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا كرة ارتطمت بالقائم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل منتخب المغرب ضد فرنسا كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو/ خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، أشرف داري، نصير مزراوي/ خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش/ خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال.

في ما جاء تشكيل منتخب فرنسا ضد المغرب كالأتي: حراسة المرمى: هوجو لوريس/خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز/ خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان/ خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.فرنسا ضد المغرب



بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصطدم بمنتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل على ستاد لوسيل.

في المقابل، يلعب المنتخب المغربي مع نظيره كرواتيا يوم السبت المقبل، على برونزية كأس العالم، املا في حصد المركز الثالث.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.

بينما بدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك 2/1، وخسر من تونس 1/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على بولندا بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2/1.