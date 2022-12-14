البابا تواضروس يعظ عن العين الرحيمة فى الأصوام بعظة الأربعاء 

جدة - نرمين السيد - استكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة "حكمة الأصوام فى كنيستنا"، وتناول جزءا من الأصحاح السادس فى إنجيل معلمنا متى والأعداد (22 – 24)، والذى يقرأ فى الأحد الأول من الصوم الكبير، وأشار إلى الآية المميزة لهذا الصوم: "سراج الجسد هو العين" (مت 6: 22)، وأوضح بعض الصفات للعين، وهى:

- العين كمرآة، تبين طبيعة الإنسان، وكأنها نافذة له.

- العين مدخل للمعرفة، ومن خلال العين يعرف الإنسان 75٪ من المعلومات، ومن خلالها دخلت الخطية، "فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل" (تك 3: 6).

- العين تتكون من أعضاء، مثال الجفن لحماية العين، "لتنظر عيناك إلى قدامك، وأجفانك إلى أمامك مستقيما" (أم 4: 25)، وأيضا عليها حاجب، خلقه الله لجمال العين، والحاجب المنخفض علامة اتضاع، "جيل ما أرفع عينيه، وحواجبه مرتفعة. جيل أسنانه سيوف، وأضراسه سكاكين، لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس" (أم 30: 13 - 14)، وتوجد الحدقة، "احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتى كحدقة عينك" (أم 7: 2)، كما توجد الدموع وهى الأهم، لأنها تعبر عن مشاعر الإنسان، "تيهانى راقبت. اجعل أنت دموعى فى زقك. أما هي فى سفرك؟" (مز 56: 8).

وأوضح قداسة البابا أننا كلما اقتربنا من الكلمة المقدسة أعيننا ستستنير، "وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين" (مز 19: 8)، ثم تناول إصلاح العين فى آحاد الصوم الكبير، من خلال:

- الأحد الأول (أحد الكنوز):

العين البسيطة تنير والعين الشريرة تظلم الإنسان، "فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما" (مت 6: 22 و23).

- أحد التجربة:

العين القنوعة تكتفى، "وأراه جميع ممالك العالم ومجدها" (مت 4: 8).

- أحد الابن الضال:

العين المتحننة (الأب) تستر، والعين التائبة (الابن الضال) متضعة، بينما العين المعاندة قاسية "ابنك هذا الذى أكل معيشتك مع الزوانى، ذبحت له العجل المسمن!" (لو 15: 30).

- أحد السامرية:

العين المتسامحة تجعل الآخر يصير إنسانا صالحا، "«هلموا انظروا إنسانا قال لى كل ما فعلت. ألعل هذا هو المسيح؟»" (يو 4: 29).

- أحد المخلع:

العين الخادمة تشعر وتسند الآخر، "«يا سيد، ليس لى إنسان يلقينى فى البركة متى تحرك الماء. بل بينما أنا آت، ينزل قدامى آخر»" (يو 5: 7).

- أحد المولود أعمى:

العين النقية لها بصيرة داخلية، "«أخاطئ هو؟ لست أعلم. إنما أعلم شيئا واحدا: أنى كنت أعمى والآن أبصر»" (يو 9: 25).

- أحد الشعانين:

العين السماوية، "أشير عليك أن تشتري منى ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك. وكحل عينيك بكحل لكي تبصر" (رؤ 3: 18)، الكحل الذى يجعل العين تبصر هو كلمة الله.

وأوصى قداسته بوضع صورة المسيح المصلوب أمامنا دائما، من أجل تحريك المشاعر والدموع لتنقية القلب والفكر، وبالصلوات الدائمة والعين المرفوعة نمتلك العين النقية والرحيمة.