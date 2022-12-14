جو بايدن: الاستفادة من تريليونات الدولارات لتوفير الحماية للعمال في إفريقيا وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية حتى يستفيد منها 1.3 مليار نسمة، والاستفادة من تريليونات الدولارات من أجل توفير الحماية للعمال في إفريقيا والولايات المتحدة.

وأضاف جو بايدن في كلمته أمام المنتدي الأمريكي الإفريقي، أن المنتدى الأمريكي الإفريقي يعزز الروابط التجارية بين واشنطن والقارة السمراء، كما أن واشنطن متحمسة من أجل مستقبل إفريقيا، وتسعى إلى تسخير جميع الاستثمارات بداخلها

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن أمريكا تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وتعزيز الأعمال التي تملكها المرأة من أجل توفير الفرص، موضحا أن التحول في إفريقيا ارتكز على الحكومات الرشيدة والشعوب التي تتمتع بالصحة الجيدة.