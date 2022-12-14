صحة الدقهلية: مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى غد الخميس

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، أنه تقرر مد حملة شلل الأطفال لمدة يوم آخر لضمان تطعيم باقى الأطفال بجميع أنحاء المحافظة لتستمر الحملة حتى غد الخميس.





وأوضح وكيل الوزارة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن حملة التطعيم تشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة والتطعيم من شقة لشقة عن طريق الفرق المتحركة لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة والبالغ عددهم 987 ألفا داخل المحافظة. وأكد أن مديرية الصحة أعدت خطة شاملة لضمان وصول التطعيم لجميع مستحقيه اعتبارا من تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتى يصل عددها نحو 350 فرقة مع التشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة والتى يوجد صعوبة فى الوصول إليها.

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