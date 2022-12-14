مائل للبرودة مع شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس التي تشهدها البلاد على مدار 72 ساعة مقبلة، اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت المقبل.

وقالت الأرصاد الجوية، إن المحافظات تشهد طقسًا مائلا للبرودة في ساعات الصباح الأولى، ثم طقسًا لطيفًا غائمًا نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليل طقس مائل للبرودة على أغلب الانحاء وفي أول الليل، بارد في آخره.

وتتكون شبورة مائية، في ساعات الصباح الأولى، بحسب بيان هيئة الأرصاد، والتي تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية..

درجات الحرارة الخميس

القاهرة والوجه البحري العظمى 24- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 28 – الصغرى 12