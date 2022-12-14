التشكيل الرسمي لموقعة فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 08:26 مساءً - اعلن كلا من ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي لمباراة المنتخبين المرتقبة التي تجمعهما على ملعب "البيت" في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

فرنسا ضد المغربتشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد ياميق، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، حكيم زياش

خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال

تشكيل المغرب

تشكيل فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، كوناتي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فوفانا، أنطوان جريزمان

خط الهجوم:عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو

تشكيل فرنسا

فرنسا ضد المغرب



يدخل منتخب فرنسا بصفته بطل العالم في النسخة الماضية من البطولة والذي يسعى الى الحفاظ على كبريائه الكروي أمام أسوط الأطلس في واحدة من أوقى مواجهات المونديال حيث سيكون هناك مواجهة نارية بين أقوى هجوم في الفرق الأربعة المتواجدة حالياً وأفضل دفاع في البطولة بأكملها.

وتاريخياً التقى منتخبا فرنسا ضد المغرب في 5 مباريات قبل سابق استطاع الديوك الفوز في 3 مواجهات مقابل فوز وحيد لأسود الأطلس بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.

بينما بدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك 2/1، وخسر من تونس 1/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على بولندا بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2/1.