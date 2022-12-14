أعضاء تجمع أصدقاء مصر بالكونجرس: أمريكا لن تنسى فضل مصر فى نشر ثقافة السلام

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن أعضاء تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك بمنطقة الشرق الأوسط.

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