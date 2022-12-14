باحثة: القمة الأمريكية الأفريقية تنعقد وسط تحديات معقدة تواجه القارة السمراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - قالت هايدى الشافعي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القمة الأمريكية الأفريقية، تنعقد وسط تحديات معقدة ومتشابكة تواجه القارة الأفريقية ومن بينها التحدى الأمنى، وأخرى متعلقة بالأمن الغذائي والمائي والصحي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "كما أن تلك الزيارة تأتي في ظل عبء غير متكافئ للتغيرات المناخية على أفريقيا فضلا عن العديد من التحديات التي تواجه القاهرة".

وقال: "المرتكزات المتعلقة بالإدارة الأمريكية في القمة الأمريكية الأفريقية، أولها التحديات التي تواجه أفريقيا وعدد من القضايا المشتركة".