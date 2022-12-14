محافظ المنيا: القطار الكهربائى فائق السرعة «الفيوم - أبوسمبل» نقلة حضارية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن مشروع الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى فائق السرعة "الفيوم - أبوسمبل" يمثل نقلة حضارية كبرى، حيث يجرى تنفيذه بتوجيهات من القيادة السياسية ليصبح أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأربعاء، الدكتورة عنان محمد على المستشار البيئى لمكتب الاستشارى المصرى نيابة عن الهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة إجراءات تنفيذ محطات مشروع الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى فائق السرعة "الفيوم – أبوسمبل"، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد القاضى تقديم أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق والذى سوف يساهم فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظات. واستمع لوصف مفصل لأعمال المشروع من حيث التصميم والإنشاء، حيث سيربط الخط الأزرق الذى سيمر بست محطات بمحافظة المنيا بين مدينتى الفيوم وأبو سمبل بطول 1100 كم بعدد 35 محطة. وبدورها، استعرضت الدكتورة عنان مراحل وأنشطة المشروع التى تشمل مرحلة التصميم وتطوير تقييم الأثر البيئى والاجتماعى ومرحلة البناء ومرحلة التكليف ومرحلة التشغيل والصيانة، بالإضافة لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة.

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