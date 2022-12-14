رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التى أدت إلى زيادة غير مبررة فى أسعار الأرز على نحو يشكل عبئًا على المواطن المصرى كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذى لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.