تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام"، للعام الدراسي2023/2022.

ونشرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجداول، وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا- سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

ثانيًا- الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

ثالثًا- مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

رابعًا- الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من9 حتي 17 يناير 2023.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، علي مديري عموم الإدارات التعليمية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الأمتحانات.