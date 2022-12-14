الحكومة تطالب المواطنين بأمر مهم.. اعرف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعي إلي توفير المنتجات والسلع الغذائية في جميع ربوع الدولة، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء مصلحة الصانع والتاجر أيضا والدولة لا تستطيع أن تأتي علي مصلحة طرف علي الاخر ولكن لابد من ضبط الأسعار.

وأضاف " مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، عرضتة فضائية اكسترا نيوز، أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء وخاصة في جزء التموين وزيادة بعض السلع الغذائية التي تمت إضافتها علي بطائق التموين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع ي مدبولي أن الدولة لا تتدخل في الأسعار ولكنها تريد ضبط الأسعار فقط وجميع أجهزة الدولة مكلفة بمراقبة وضبط الاسعار وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة لتنفيذ هذا الأمر فوراً.

وطالب رئيس الوزراء كافة المواطنين بعد مهلة الاسبوعين إذا دخلوا الي اماكن بيع السلع الغذائية ولم يجدوا التسعيرة الخاصة علي كل سلعة عليهم ابلاغ الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.