7 تصريحات لرئيس الوزراء من العاصمة الإدارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجه االكدتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات مدبولى فى المؤتمر الصحفى: وشدد مدبولى على رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها، مؤكدا أنه رصد هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء وتم مناقشته فى اجتماع المجلس.

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