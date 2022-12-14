قيادات الحزب الجمهورى الأمريكى للرئيس: مصر حليف رئيسى لنا فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معربًا سيادته عن تقدير مصر للدور الذى يقوم به مجلس النواب الأمريكى فى تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدًا الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا،

وأعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مؤكدين أن مصر تمثل حليف رئيسى للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة فى التصدى لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الدينى، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة الرئيس السيسى للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة.

وأضاف السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حوار متبادل بين السيد الرئيس والقيادات الجمهورية بمجلس النواب الذين حرصوا على الاستماع لتقدير سيادته تجاه مجمل الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت المناقشات مع أعضاء مجلس النواب الأمريكى من القيادات الجمهورية مستجدات قضية سد النهضة، ومن جانبه أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت الذى يهدف إلى صون أمنها المائى من خلال إبرام إتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر، أخذًا فى الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسى للمياه، وقد عبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التى تتعلق بالأمن القومى المصرى.