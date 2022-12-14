مدبولى: الحكومة ملتزمة بضمان توفير السلع بأسعار عادلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة لاحظت قيام بعض المنافذ التجارية والمحلات بإخفاء السعر عن السلع وعدم إعلانه، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق والقوانين تؤكد على ضرورة إعلان أسعار السلع.

وأوضح أن الحكومة هدفها فى هذه المرحلة التخفيف من وطأة أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين المصريين، مشيرا إلى أنه تم رصد شكاوى من المواطنين عن عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الموجودة لوضع أسعار للسلع مغل فيها.

وقال "مدبولى" إن هناك الكثير من التجار يقومون بتعديل للسعر فى اليوم الواحد لمجرد استغلال الأزمة الراهنة، مضيفا أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة فى ضوء دعم بعض السلع والخدمات لتخفيف تلك الأعباء، ولا يصح أن نجد فى المقابل بعض التجار يقومون باستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أن الحكومة مصرة على ضرورة توازن السوق والحفاظ على السلع فى ظل هذه الأزمة التى تواجه العالم.