يوسف أيوب من واشنطن: القمة الأمريكية الإفريقية تعيد رسم العلاقات لإنقاذ القارة ودعم الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 05:34 مساءً - قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة وموقع "صوت الأمة"، إن القمة الأمريكية الأفريقية تهدف لإعادة رسم العلاقات وإنقاذ القارة ودعم الاقتصاد، وستتناول قضايا التنمية والقضايا الأمنية وسبل مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما بعد جائحة كورونا.

وأوضح أن جدول أعمال القمة، يستهدف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية بالاقتصاد العالمي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأكد في مداخلة هاتفية من واشنطن مع برنامج "اليوم" على قناة dmc أن برنامج زيارة الرئيس للولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين.

وأوضح أن القمة تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالقارة الأفريقية خاصة من الجانب الأمريكى الذي يسعي لزيادة تواجده في القارة الافريقية؛ وتركز على مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء وأسعار الطاقة وسبل التكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية ومساعدة الدول الأفريقية على التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن المئات من المصريين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، ورفعوا لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.

وشهدت الوقفة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وأغانى وطنية، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.