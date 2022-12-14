عاجل- مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى.



جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى. وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

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