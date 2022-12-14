الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارا مائل للبرودة أول الليل وصغرى القاهرة 17درجة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.





وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 15

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 25 15

دمياط 24 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 14

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

شلاتين 27 19

الإسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 24 14

وادى النطرون 25 15

مطروح 25 13

السلوم 24 11

سيوة 22 10

العريش 23 14

رفح 23 15

الطور 24 14

كاترين 18 05

رأس سدر 25 13

نخل 22 06

طابا 22 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 26 13

أسوان 28 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

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