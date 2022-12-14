مدبولى: مهلة أسبوعان لجميع المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، منذ قليل، ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع فى كل منافذ البيع، مشددًا على أن الدولة تحرص على ضمان توفر السلع بأسعار عادلة.
وأشار مدبولى، إلى أن مجلس الوزراء ناقش ملف ارتفاع الأسعار بصورة موسعة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن عدم وضع الأسعار على السلع أو المغالاة بعد انتهاء المهلة.
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