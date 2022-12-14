الحكومة توافق على اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهما، على خط سكة حديد الإسكندرية ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الكبرى.

ويتضمن المشروع إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل ـ إيتاي البارود حتى خط المرازيق ـ الواحات، مع تحديث أنظمة الإشارة من المرازيق لمسافة تقدر بنحو 70 كم على خط الواحات، إلى جانب تنفيذ بعض أعمال الإنشاءات على خط بشتيل ـ إيتاي البارود، منها اقامة كباري وسحارات، وعمل قضبان جديدة، وتركيب نظام جديد للإشارات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المُتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (باري ـ إيطاليا) بشأن مشروع "المعرفة المائية".

ونص مشروع القرار على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ويسعى المشروع إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنياً وبناء قدرات كوادره.