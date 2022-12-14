صحة المنيا: تطعيم 998 ألف طفل من خلال 2832 فريقا ثابتا ومتحركا

جدة - نرمين السيد - تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصرى.

ويتم تنفيذ الحملة من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة لتجهيز 347 وحدة صحية بجميع المراكز لاستقبال الأطفال للحصول على التطعيم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 998 ألف و239 طفلا وذلك منذ بداية الحملة حتى اليوم الثالث.

وأضاف أنه يتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة والوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكدا على توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما يناشد وكيل الوزارة جموع المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم فى تنفيذ المهام حفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم ووقايتهم من هذا المرض والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.