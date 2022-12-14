قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات على دور رعاية الأيتام والمسنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.
ووجهت الوزارة عددا من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين، بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.
ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والجتماعى.
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