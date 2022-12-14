القوى العاملة: جولة ميدانية في مجموعة العربى للصناعات ببنى سويف لتعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بجولة ميدانية في مجمع الصناعات لمجموعة العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بالواسطى ، وتفقد خطوط الإنتاج بمصنع الغسالات وباقى خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تنتج يومياً 5000 موتور بالإضافة إلى 600 غسالة ، وذلك لتعزيز علاقات العمل ،تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف متابعة منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات والاطمئنان على أوضاع العمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية .

واوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف ، في تقريره الذي تلقته الوزارة ، انه قام بعمل زيارة لمقر المجموعة والذى يضم مصنع ( الغسالة - الماتور - المراوح - المغذيات - الفوم) ، وبدء الزيارة بالمرور على العمال بخطوط الإنتاج بمصنع الغسالة ثم باقى خطوط الإنتاج ، وأجرى حوارا مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم واستمع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل والخدمات المتوفرة لهم ،وقال أنه كان في استقباله محمد إسماعيل المدير الإدارى بمجموعة العربى ، والمهندس إبراهيم مدير المصنع ومديري الإنتاج بالمجموعة.

وأضاف مدير المديرية ، ان مجموعة العربى تعد من أضخم المجمعات الصناعية الموجودة ببنى سويف والتى تضم 2700 عامل الأغلبية العظمى منهم من أبناء محافظة بنى سويف بنسبة تتراوح إلى 90% من قوة العمال ، وتراعى الحد الأدنى للأجور مع وجود مميزات خاصه للعاملين .