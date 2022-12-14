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القوى العاملة: جولة ميدانية في مجموعة العربى للصناعات ببنى سويف لتعزيز...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بجولة ميدانية في مجمع الصناعات لمجموعة العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بالواسطى ، وتفقد خطوط الإنتاج بمصنع الغسالات وباقى خطوط الإنتاج بالمصنع والتي تنتج يومياً 5000 موتور بالإضافة إلى 600 غسالة ، وذلك لتعزيز علاقات العمل ،تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف متابعة منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات والاطمئنان على أوضاع العمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية .

واوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف ، في تقريره الذي تلقته الوزارة ، انه قام بعمل زيارة لمقر المجموعة والذى يضم مصنع ( الغسالة - الماتور - المراوح - المغذيات - الفوم) ، وبدء الزيارة بالمرور على العمال بخطوط الإنتاج بمصنع الغسالة ثم باقى خطوط الإنتاج ، وأجرى حوارا مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم واستمع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل والخدمات المتوفرة لهم ،وقال أنه كان في استقباله محمد إسماعيل المدير الإدارى بمجموعة العربى ، والمهندس إبراهيم مدير المصنع ومديري الإنتاج بالمجموعة.

وأضاف مدير المديرية ، ان مجموعة العربى تعد من أضخم المجمعات الصناعية الموجودة ببنى سويف والتى تضم 2700 عامل الأغلبية العظمى منهم من أبناء محافظة بنى سويف بنسبة تتراوح إلى 90% من قوة العمال ، وتراعى الحد الأدنى للأجور مع وجود مميزات خاصه للعاملين .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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