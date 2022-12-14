رئيس الأركان يشهد بيانا للتكتيكات والمهارة لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان، لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





بدأ البيان بكلمة اللواء أ. ح محمـد عز الدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة.



وأشار إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية، يجددون العهد لله والوطن على الاستمرار فى بذل الجهد والاستعداد الدائم لإنجاز ما يجرى التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجية الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية.

وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مقدما لهم الشكر على ما يبذلوه من جهد مشيدا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان.

كما الفريق أسامة عسكر، عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ جميع الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بأن يكونوا قدوة فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من ورش وهناجر الدعم الفنى؛ للاطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات، مشيدا بما لمسه من كفاءة منظومة الدعم الفنى مما يسهم فى الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية.

وحضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة.