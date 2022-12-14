صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة المصرى ينظمان قافلة حماية اجتماعية بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر، اليوم، احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى تضمنت أنشطة الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون المشترك بين المؤسستين.





حضر الاحتفالية الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى السابقة والمدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات المصرى، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.



وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم قافلة حماية اجتماعية لصالح 6 آلاف أسرة مستحقة بالمحافظة، توفر 66 طنا من المواد الغذائية الجافة، و40 طن أغطية فضلا عن توفير 4 آلاف قطعة ملابس جديدة ومستلزمات دراسية لصالح 1500 طفل فى 52 معهدا بالمنطقة الأزهرية فى المحافظة.



وتستهدف القافلة الأسر المستحقة فى "قرى الكلابية ونجع العرب وحاجر الكومير وترعة ناصر ونجع باوسعيد وتوماس وعافية بمركز اسنا"، كما سيتم توزيع محتويات القافلة فى عدة مناطق أخرى منها "أصفون ونجع جاد الكريم والطود ونجع الطويل والزيقات ونجع الكلاحين".



وأضاف أنه تم افتتاح معرض دكان الفرحة بكلية البنات جامعة الأزهر، ومن المزمع تنظيم معرض أخر فى جامعة الأقصر يومى السبت والأحد يوفر 26 ألف قطعة ملابس وأحذية واكسسوارات لصالح طلبة الجامعة المعد لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجانا.



وأوضح عبد الفتاح أن الاحتفالية تضمنت أيضا تسليم 121 فتاة مستلزمات الزواج ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، وحصلت كل فتاة على "ثلاجة، وغسالة، وسخان، ومكواه، ومروحة، وبوتاجاز، وأدوات مطبخ، ومفروشات وأغطية، ومحضر طعام، وخلاط".



وعبر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن سعادته وتقدير لجهود صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصرى فى المحافظة من خلال قافلة بهذا الحجم من المتنوع من أنشطة الحماية الاجتماعية لصالح الأسر المستحقة بالمحافظة، لافتا إلى الدور الهام الذى يلعبه المجتمع المدنى فى هذا الشأن كمعاون لأجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصرى.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، أهمية تفعيل البروتوكول المبرم مع صندوق تحيا مصر خلال الشهر الماضى بهذه السرعة للتوسع فى نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا.