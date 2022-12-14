مراجعة خطة المناهج.. تكليف عاجل من وزير التعليم بعد تغيير مواعيد الامتحانات

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، كلف الإدارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسى الثانى؛ للتأكد من عدم توزيع دروس خلال شهر مايو.





وأضاف زلطة فى تصريح لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، أن الوزير أكد أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتضمن المناهج الدراسية من بداية توزيع دروس الفصل الدراسى الثانى وحتى نهاية شهر أبريل 2023.

تبكير مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جاء هذا على خلفية إصدار وزير التربية والتعليم، الكتاب الدورى رقم 52 لسنة 2022، بشأن مواعيد عقد الامتحانات المحلية والعامة للعام الدراسى 2022/ 2023.

وتضمن الكتاب الدورى تحديد مواعيد جديدة، خلاف ما جاء بالخريطة الزمنية التى تم إعلانها فى بداية العام الدراسى 2022/ 2023 باستثناء موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

ونصت الخريطة الزمنية على عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2023، وامتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو 2023، لكن المواعيد الجديدة جاءت كالتالى: 6 مايو 2023 بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، 27 مايو 2023 امتحانات الدبلومات الفنية، 10 يونيو 2023 امتحانات الثانوية العامة.

عودة الأمور إلى نصابها

وعلق المتحدث باسم الوزارة على قرار تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/ 2023، وفق ما نقله عن الدكتور رضا حجازى، قائلا إن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقى بالنسبة لمواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/ 2023، كما كان متبعا فى الأعوام السابقة قبل العام الماضى، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأضاف زلطة فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه ليس هناك أى تغيير فى مواعيد الامتحانات بالنسبة لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، موضحا أنه بالنسبة لقرار بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، فإنه يستهدف أن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وتابع المتحدث الإعلامى، أن امتحانات الدبلومات الفنية ستجرى يوم 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023، وهو ذات النهج الذى كان متبعا خلال الأعوام الماضية قبل العام الماضى، حيث إنه من المعتاد بدء امتحانات الدبلومات الفنية قبل امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسى الماضى، كانت استثناء عن القاعدة نتيجة بحث الاستقرار على شكل امتحانات الثانوية العامة.