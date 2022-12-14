كأس العالم للأندية في الإمارات أول فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن إرسال الاتحاد الدولى لكرة القدم لإدارة ريال مدريد بأن بطولة كأس العالم للأندية ستكون بين يومى 1 و11 فبراير2023 فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، سيعلن موعد مونديال الأندية بشكل رسمى يوم الجمعة المقبل بعد اجتماع المكتب التنفيذى للفيفا فى الدوحة.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا، حيث سيقام نهائي دوري أبطال آسيا في يناير 2023.

وفقد الأهلي فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي، كمكافأة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليكتفى بجائزة مالية بنصف القيمة (1.25 مليون دولار) مقابل الحصول على المركز الثاني.

كما خسر الأهلي مكافأة المشاركة في السوبر الأفريقي، والتي تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلي مكافأة كأس العالم للأندية، والتي تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكي بالنسبة لصاحب المركز السادس.