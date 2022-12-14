وزير النقل يشارك فى اجتماعات الدورة ٧٩ للجنة حماية البيئة البحرية بمقر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بيان مصر في اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موضوع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالبيئة الصادرة عن السفن، حيث استعرض السيد الوزير جهود مصر لمجابهة التغير المناخي على المستوى الدولي، والتي توجت باستضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضي، والتدابير المتخذة على المستوى الوطني للتصدي للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وخاصة الحد من التلوث المناخي الناجم عن السفن.

كما تطرق السيد الوزير للمشروعات المنفذة وطنياً في مجال التخفيف من آثار المناخ، ومنها البدء فى تحويل قناة السويس لقناة خضراء، وإدخال نظام توجيه السفن في المجرى الملاحي بالأقمار الصناعية بدلاً من القاطرات، وتحويل العائمات والقاطرات لاستخدام الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، والعمل على تطوير الموانئ المصرية وفقًا للمعايير العالمية وتحويلها لـموانئ صديقة للبيئة تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة وهو أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا.

وأكد السيد الوزير على أن مصر تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، سعيًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأنها حريصة باعتبارها عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1958 وبمجلسها التنفيذي منذ عام 1977 على دعم وتحقيق أهداف المنظمة في تعزيز المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري، وتعمل من خلال مشاركتها فى أعمال اجتماعات الدورة ٧٩ للجنة حماية البيئة البحرية، وفي إطار رئاسة مصر للدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، على تحقيق التوافق بين اعضاء المنظمة واتخاذ خطوات عملية ملموسة في إطار مراجعة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة الصادرة عن السفن. كما اكد فى هذا السياق على مسئولية الدول المتقدمة على دعم ومساندة الدول النامية فى جهودها لتحقيق هذا الهدف.

وقد عقب كيتاك ليم سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية خلال اجتماع اللجنة على كلمة السيد الوزير بتوجيه الشكر لسيادته على الاستجابة للدعوة بالمشاركة في اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية، مهنئاً مصر على نجاحها في استضافة الدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، ومثنياً على الدور الذى تقوم به مصر فى ضوء رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ في الدفع بالعمل المناخي بما في ذلك قطاع النقل البحري، ودعم جهود المنظمة البحرية الدولية في مراجعة وتحديث استراتيجية المنظمة للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة الصادرة عن السفن، والتوجه نحو تحقيق الحياد الكاربونى في مجال النقل البحري بحلول عام ٢٠٥٠.

كما التقى السيد الوزير مع سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية في مكتبه بالمنظمة، حيث تناول اللقاء بحث مجالات التعاون المختلفة بين مصر والمنظمة، والترتيبات الخاصة باستضافة مصر مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.