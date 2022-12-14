متحدث الرئاسة: قمة واشنطن تعطي زخمًا للعلاقات الأمريكية مع دول القارة الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أهمية قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن، وهي القمة الثانية من نوعها حيث عقدت القمة الأولى عام 2014 في المغرب، لافتا إلى الفترة الزمنية التي تفصل بين القمتين تعد كبيرة بالنظر إلى تفشي جائحة كورونا والانتخابات الأمريكية.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن القمة تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية خاصة من الجانب الأمريكي الذي يسعى لزيادة تواجده في القارة الإفريقية.

وأوضح المتحدث أن القمة تركز على مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء وأسعار الطاقة وسبل التكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية ومساعدة الدول الإفريقية على التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف السفير بسام راضي أن انعقاد القمة يأتي متزامنًا مع الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء التي أعلنتها في أغسطس الماضي.

وقال إن القمة ستتناول أيضًا قضايا التنمية والقضايا الأمنية وسبل مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كورونا، مشددًا على أن القمة تضيف زخمًا للعلاقات الأمريكية مع دول القارة الأفريقية.